Musa Orhan'a hakaretten yargılanıyordu! Hazal Kaya hakkında karar çıktı

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Ünlü oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ezgi Mola gibi, 2020 yılında Batman’ın Beşiri ilçesinde yaşanan olayla ilgili yorumda bulundu.

Olayda, 18 yaşındaki İpek Er, yaşamına son vererek bıraktığı mektupta Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

O dönem 27 yaşında olan Orhan hakkında, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mola'ya destek verdi

Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, sosyal medyadan yaşananlara tepki yağdı.

Oyuncu Hazal Kaya da, bu süreçte tepki paylaşımında bulundu ve para cezasına çarptırılan Ezgi Mola’ya destek verdi.

Suç duyurusunda bulundu

Bunun üzerine Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Kaya hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Kaya hakkında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Beraat etti

Davaya ilişkin karar da bugün açıklandı. Hazal Kaya'nın avukatı Hande Kuday, sosyal medya hesabında oyuncunun beraat ettiğini duyurdu.

Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi, Kaya hakkında, "ceza verilmesine yer olmadığı" yönünde karar verdi.

"Uzlaşma teklifini kabul etmeyen Hazal Kaya aleyhine açılan dava sonuçlandı"

Kuday paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ezgi Mola'nın Musa Orhan'a yönelik tweet'i nedeniyle hakaret suçundan yargılanması akabinde Hazal Kaya, bu cinsel saldırı davasına yönelik tepkisini ortaya koymak ve de Ezgi Mola'ya destek olmak için Mola'nın ifadelerini de içerir bir tweet atmıştı. Bu tweet nedeniyle aynı yasal süreç kendisi aleyhine de başlatıldı.



Kamuoyunda bu konuyla ilgili yoğun bir tepki oluşması sonucu ünlü ünsüz yüzlerce kişi aynı suç isnadıyla aynı isim tarafından şikayet edildi. Bu kişilere uzlaşma teklifinde bulunuldu. Kabul edenlerden belirli meblağlar alındı ve bu kişilere yönelik şikayetler geri çekildi, kabul etmeyenlerin yargılamaları ise devam etti. Uzlaşma teklifini kabul etmeyen Hazal Kaya aleyhine açılan dava sonuçlandı. Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi hakaretin varlığını kabulle birlikte işbu hakaret eyleminin haksız bir fiile tepki olarak işlendiğini ifade ederek Hazal Kaya hakkında ‘ceza verilmesine yer olmadığı' yönünde karar verdi. Bu kararın kesinleşeceğine ve emsal olacağına inanıyoruz. Böylelikle hayatı karartılarak elinden alınan genç bir kadın üzerinden bir de gelir modeli inşa edilmesi gayesine yargının alet edilemeyeceği anlaşılacak ve İpek Er'in en azından hatırası rahat bırakılacaktır.