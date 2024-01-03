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Muş'ta köpeklerin saldırdığı kedi için canını ortaya koydu

Muş'ta köpeklerin saldırdığı kedi için canını ortaya koydu Yukarıyongalı köyünde köpeklerin saldırdığı kediyi çoban olan Hüseyin Omur kurtarmak için büyük çaba gösterdi.