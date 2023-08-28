Mustafa Aksakallı ile Ezgi Mola'dan yeni tatil pozları
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Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinden Safiye rolüyle hatırladığımız Ezgi Mola, 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle evlenmişti.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Ezgi Mola, nikahtan günler sonra bebek beklediğini duyurmuştu.

Şimdilerde oğullarını kucaklarına almak için gün sayan ünlü çiftten yeni kareler geldi.

Mustafa Aksakallı ile Ezgi Mola'dan yeni tatil pozları
Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı

7 aylık hamile

Mustafa Aksakallı, eşi ile deniz kenarında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan 7 aylık Ezgi Mola, kalp emojisiyle yorum yaptı.