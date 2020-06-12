Mustafa Ceceli'nn Levent Yüksel anısı

Levent Yüksel'le çalıştığını söyleyen Mustafa Ceceli, bir anısını paylaştı.

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, yakın dostu Sinan Akçıl’ın yeni televizyon programına konuk oldu.

Ceceli, kariyerinin dönüm noktalarını anlattı. Sanatçı, Tarkan’ın şarkılarına aranje yapmanın hayalini kurarken müzik dünyasında yükselişe geçtiğini söyledi:

"TEK HAYALİM TARKAN'DI"

“Sezen Aksu gibi birinin arkasında müzik hayatıma devam ederken gerçekten çok mutluydum. Bir gün şarkı listesinde kendi adımı gördüm ve Sezen Aksu’yla beraber ilk kez ‘Unutamam’ şarkısını söyledim. Sonrasında Sezen Aksu bana ‘Sana albüm yapalım ama sonra kuş yuvadan uçar gider’ dedi. Benim o dönem tek hedefim Tarkan’a aranje yapmaktı.”

Aksu’nun yanı sıra bir dönem Levent Yüksel’le de çalıştığını belirten Mustafa Ceceli, sanatçıyla ilgili anısını da anlattı: “Bir gün Levent Yüksel beni şarkı söylemem için yanına çağırdı, ardından bana kovulduğumu söyledi. İlk olarak ne demek istediğini anlamadım. Sonra ‘Artık seni burada tutamayız, önünde uzun bir yol var’ dedi.”