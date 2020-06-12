Dolar
6.8366
-0.0409%
Euro
7.7358
0.0607%
Altın
1731.52
0.2274%
Borsa
109155.41
0%
G. Altın
379.916
-0.0278%
Bitcoin
64194.97
-0.5504%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Mustafa Ceceli'nn Levent Yüksel anısı

    Levent Yüksel'le çalıştığını söyleyen Mustafa Ceceli, bir anısını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2020 - 09:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Mustafa Ceceli'nn Levent Yüksel anısı

    Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, yakın dostu Sinan Akçıl’ın yeni televizyon programına konuk oldu.

    Ceceli, kariyerinin dönüm noktalarını anlattı. Sanatçı, Tarkan’ın şarkılarına aranje yapmanın hayalini kurarken müzik dünyasında yükselişe geçtiğini söyledi:

    "TEK HAYALİM TARKAN'DI"

    “Sezen Aksu gibi birinin arkasında müzik hayatıma devam ederken gerçekten çok mutluydum. Bir gün şarkı listesinde kendi adımı gördüm ve Sezen Aksu’yla beraber ilk kez ‘Unutamam’ şarkısını söyledim. Sonrasında Sezen Aksu bana ‘Sana albüm yapalım ama sonra kuş yuvadan uçar gider’ dedi. Benim o dönem tek hedefim Tarkan’a aranje yapmaktı.”

    Aksu’nun yanı sıra bir dönem Levent Yüksel’le de çalıştığını belirten Mustafa Ceceli, sanatçıyla ilgili anısını da anlattı: “Bir gün Levent Yüksel beni şarkı söylemem için yanına çağırdı, ardından bana kovulduğumu söyledi. İlk olarak ne demek istediğini anlamadım. Sonra ‘Artık seni burada tutamayız, önünde uzun bir yol var’ dedi.”


    Görüş Bildir