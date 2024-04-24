Mustafa Keser'in sözleri İbrahim Tatlıses'i çileden çıkardı Türk müziğinin usta isimlerinden Mustafa Keser'in son röportajında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses ile ilgili söyledikleri İbrahim Tatlıses'i kızdırdı.

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Ünlü sanatçı Mustafa Keser, son yaptığı röportajla dikkatleri üzerine çekti.

Keser'in Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses hakkında söyledikleri ise röportaja damga vurdu.

Keser, “Orhan Gencebay iyi bir müzisyendir ama iyi bir ses sanatçısı değildir. Müslüm Gürses Türkiye’nin en lezzetli seslerinden biridir ama hayatımda dinlemedim çünkü kötü okuyor.” dedi.

"Bana konuşamaz"

Bu sözler üzerine sinirlenen İbrahim Tatlıses, TV8 ekranlarında yayınlanan “Aramızda Kalmasın” programına bağlanıp, şu sözleri söyledi:

“Mustafa Keser’e sorun, onu da sahneye çıkaran kimmiş? Kanal 6’daki ‘İbo Şov’a çıkardım, oradan aldı yürüdü. Bana da zamanında konuşur gibi oldu ama ben önlemimi aldım, konuşamaz. Nankör insanı sevmiyorum."

"Söyledikleri hadsizlik"

Keser için "Çok iyi bir müzisyendir, onu inkar edemem." diyen Tatlıses, "Ama tüm bu sanatçılar için söyledikleri hadsizliktir. Gündemde kalmak istediği için bunları yapıyor. Kişi olarak da haddini bilmeli.

Hayatım boyunca nankör olmadım. Kör ol ama nankör olma. Ben nankörleri hayatım boyunca sevmedim." ifadelerini kullandı.