Mustafa Sandal 54 yaşına girdi! Eşi Melis Sandal'dan romantik doğum günü kutlaması Eşi Melis Sütşurup, 54'üncü yaşına giren ünlü popçu Mustafa Sandal'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı.

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Bir dönemin en popüler şarkıcılarından Mustafa Sandal, Beni Ağlatma', 'Jest Oldu', 'Aya Benzer', 'Araba', 'Pazara Kadar' ve 'Aşka Yürek Gerek' gibi şarkılarla hafızalara kazınmıştı.

2 çocuğunun annesi 10 yıllık eşi 2018 yılında Emina Jahovic'ten boşanan ünlü popçu, kendisinden 19 yaş küçük olan Melis Sütşurup ile 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti.

Melis Sandal, 54'üncü yaşına giren şarkıcının doğum gününü kutladı.

Sosyetik güzel, paylaşımında şunları belirtti:

"Yoldaş oldun"

"Hayatıma kattığın her şey için sana minnettarım. İyi ki doğdun. Ve iyi ki; yoldaş oldun, sırdaş oldun, arkadaş oldun, eş oldun, her şey oldun bana. Seni çok seviyorum kocam, nice güzel yaşlara, yıllara hep birlikte..."

Ünlü isim, ardından doğum günü pastasının önünde eşini yanağından öperken çekilen bir karesini yayınladı.