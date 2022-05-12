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    Mustafa Sandal, düğün için paraya kıydı

    Eski eşi Emina Jahovic ile sürekli nafaka krizi yaşayan Mustafa Sandal, sevgilisi için paraya acımıyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 10:09
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    Mustafa Sandal, düğün için paraya kıydı

    Yılardır birlikte olduğu sevgilisi Melis Sütşurup ile evlilik hazırlığı yapan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, müstakbel eşinin ayağını yerden kesecek,

    Melis Hanım'ın her dediğini yapan Sandal, kesenin ağzını öyle bir açtı ki dillere destan bir düğünle dünyaevine girecek.

    Nikah Roma'da

    Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, 3 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşecek nikah töreni ile mutluluğa 'Evet' diyecek.

    Marmaris'te düğün

    Ünlü çift, 10 Haziran'da ise Marmaris'te ailelerini ve dostlarını düğünlerinde ağırlayacak.

    İkisi de ikinci kez evleniyor

    İddaya göre, ünlü popçu 80 kişilik bir düğün organizasyonu yaptı. Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 10 Haziran akşamı otel bünyesinde bulunan çok ünlü bir Yunan restoranında kutlama yemeği yiyecek. Ertesi gün otelin bahçesinde düğün merasimi yapılacak ve parti tüm gün sürecek. Törende ünlü şarkıcı da mini bir konser verecek.

    200 bin euro gitti

    Nikah ve düğün derken 200 bin euroyu yani 3 milyon 200 bin TL'yi gözden çıkaran ünlü sanatçı, Melis Sütşurup'u bir kez daha kendine aşık edecek.

    Melis Sütşurup da daha önce bir kez evlendi ve bir çocuğu bulunuyor.

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