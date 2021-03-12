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- Mustafa Sandal, Emina Jahovic'e velayet davası açıyor
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'e velayet davası açıyor
Sadece avukatları aracılığıyla Sırp şarkıcıyla görüşen Mustafa Sandal, 9 ve 12 yaşındaki iki çocuğunun velayeti için dava açmaya hazırlanıyor.
- Haber Merkezi
- 12.03.2021 - 08:55
- Güncelleme : 12.03.2021 - 08:56
Mustafa Sandal, eski eşine velayet davası açıyor. Sandal, Emina'nın sık seyahatleri nedeniyle oğullarını ihmal edip onları sürekli bakıcılara emanet ettiğini gerekçe gösterecek.
"NAFAKA ÖDEMİYOR"
Sırp şarkıcı Jahovic, "Boşandıktan sonra Mustafa'dan doğru düzgün nafaka alabilmiş değilim. Çocuklarımın günlük hayattaki bütün ihtiyaçlarını ben ve ailem karşılıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
Sandal, boşanma protokolüne göre iki çocuğu için 10 bin, Jahovic için ise 15 bin lira nafaka ödeyecekti.