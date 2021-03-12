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Mustafa Sandal, Emina Jahovic'e velayet davası açıyor

Mustafa Sandal, Emina Jahovic'e velayet davası açıyor

Sadece avukatları aracılığıyla Sırp şarkıcıyla görüşen Mustafa Sandal, 9 ve 12 yaşındaki iki çocuğunun velayeti için dava açmaya hazırlanıyor.