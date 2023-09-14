Mustafa Sandal ev halini paylaştı 90'lar ve 2000'lerin unutulmaz şarkılarına imza atan Mustafa Sandal, mutlu evliliğinden bir kare takipçileri için yayınladı.

ensonhaber.com 2 çocuğunun annesi Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği 2018 yılında sona eren şarkıcı Mustafa Sandal, aradığı aşkı Melis Sütşurup'ta buldu. Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren çift, geçtiğimiz yıl İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu. Mutluluklarını sık sık sosyal medyada paylaşan ikiliden Mustafa Sandal'dan yeni paylaşım geldi. Sandal bu defa eşiyle ev hallerii paylaştı. "Ev halimiz. Spor öncesi" Koltukta Melis Sütşurup ile oturdukları andan bir kare koyan ünlü şarkıcı, "Ev halimiz. Spor öncesi" notunu düştü.

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