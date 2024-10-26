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Haber Merkezi

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, ayrıl-barış süren ilişkilerini 2022 yılında evlilikle taçlandırdı.

Evliliklerinde 1,5 yılı geride bırakan çift, mutluluk dolu karelerini de sosyal medyadan yayınlıyordu.

Ancak ikilinin son günlerde aralarının bozuk olduğu ve boşanmanın eşiğine geldikleri iddia edildi.

SOYADINI SİLDİ, FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

Taraflar konuyla ilgili açıklama yapmazken, Melis Sütşurup'un sosyal medya hesabından "Sandal" soyadını silmesi ve birlikte yer aldıkları tüm fotoğrafları kaldırması ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Mustafa Sandal ise sosyal medya hesabından eşi Melis Sütşurup ile fotoğraflarını silmedi.