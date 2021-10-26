Mustafa Sandal, Melis Sütşurup'la evleniyor

Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup'la yeni yuvalarına perde almaya gitti.

Sırp şarkıcı Emina Jahovic’ten 2018 yılında boşanan Mustafa Sandal, aşkı yeniden Melis Sütşurup’ta buldu.

DÜĞÜN YAKIN

Çok iyi anlaşan çift adım adım evliliğe gidiyor. Mustafa Sandal'ın iki çocuğuyla da iyi anlaşan Melis Sütşurup, ev dizmeye başladı.

PERDE SEÇTİLER

Takvim'de yer alan habere göre, 51 yaşındaki popçu ve sosyetik sevgilisi, önceki gün bir perdecide görüldü. Saatlerce perde seçen ikilinin birlikte yaşayacakları ev için alışverişe başladıkları öğrenildi. Melis Sütşurup perde seçerken Mustafa Sandal’ın ona eşlik etmesi dikkat çekti.