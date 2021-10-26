Euro
10.9656
-1.54%
Dolar
9.4346
-1.56%
Altın
546.27
-1.92%
Borsa
1.509
1.07%
Bitcoin
593.590
-2.52%
BTXN Coin
20.82
-0.38%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Mustafa Sandal, Melis Sütşurup'la evleniyor

    Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup'la yeni yuvalarına perde almaya gitti.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2021 - 11:27
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 11:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mustafa Sandal, Melis Sütşurup'la evleniyor

    Sırp şarkıcı Emina Jahovic’ten 2018 yılında boşanan Mustafa Sandal, aşkı yeniden Melis Sütşurup’ta buldu.

    DÜĞÜN YAKIN

    Çok iyi anlaşan çift adım adım evliliğe gidiyor. Mustafa Sandal'ın iki çocuğuyla da iyi anlaşan Melis Sütşurup, ev dizmeye başladı.

    PERDE SEÇTİLER

    Takvim'de yer alan habere göre, 51 yaşındaki popçu ve sosyetik sevgilisi, önceki gün bir perdecide görüldü. Saatlerce perde seçen ikilinin birlikte yaşayacakları ev için alışverişe başladıkları öğrenildi. Melis Sütşurup perde seçerken Mustafa Sandal’ın ona eşlik etmesi dikkat çekti.

    Mustafa Sandal, Melis Sütşurup la evleniyor #1

    Mustafa Sandal, Melis Sütşurup la evleniyor #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir