Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evliliklerindeki krizi atlattı

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Mustafa Sandal, Emina Jahovic ile boşandıktan sonra Melis Sütşurup ile 2022'de İtalya'da nikah masasına oturmuştu.

Ancak ikilinin aşklarına nazar değdi...

Geçtiğimiz haftalarda Londra'ya giden Sandal ve Sütşurup'un şiddetli bir tartışma yaşadığı ve bunun üzerine ünlü şarkıcının tek başına Türkiye'ye döndüğü konuşuldu.

SANDAL SOYADINI DA SİLMİŞTİ

Sütşurup'un sosyal medya hesabından "Sandal" soyadını silmesi ve birlikte yer aldıkları tüm fotoğrafları kaldırması ayrılık iddiaları güçlendirdi.

İŞLER DEĞİŞTİ, BARIŞMA GELDİ

Sandal ile Sütşurup evliliklerindeki krizi atlattı.

Sütşurup, Sandal'ın doğum gününden fotoğraf paylaştı.

Melis Sütşurup Instagram hesabında soyadını "Sandal" olarak güncelledi.

Melis Sütşurup, "İyi doğdun aşkım" yazan doğum günü pastasını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.