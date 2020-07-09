- En Son Haber
- Magazin Haberleri
- Mustafa Sandal, yine kas yaptı
Mustafa Sandal, yine kas yaptı
2 aydır spor salonundan çıkmayan Mustafa Sandal, yeni vücudunu sosyal medya hesabından gösterdi.
- Haber Merkezi
- 09.07.2020 - 14:46
50 yaşındaki ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, yaza hazır. Spor salonundan çıkmayan Sandal, vücudunun iki ay içerisindeki değişimini paylaştı.
BAKLAVA ŞOV
Kaslı halinin fotoğrafını @ertugrulozkok’e gönderen Sandal, “Daha üzerinde çalışıyorum abi... Size verdiğim sözün yüzde 89’unu gerçekleştirdim...” dedi.
Mustafa Sandal'ın baklava dilimine dönmüş karnına beğeni yağdı.