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    Mustafa Sandal, yine kas yaptı

    2 aydır spor salonundan çıkmayan Mustafa Sandal, yeni vücudunu sosyal medya hesabından gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 14:46
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    Mustafa Sandal, yine kas yaptı

    50 yaşındaki ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, yaza hazır. Spor salonundan çıkmayan Sandal, vücudunun iki ay içerisindeki değişimini paylaştı.

    BAKLAVA ŞOV

    Kaslı halinin fotoğrafını @ertugrulozkok’e gönderen Sandal, “Daha üzerinde çalışıyorum abi... Size verdiğim sözün yüzde 89’unu gerçekleştirdim...” dedi.

    Mustafa Sandal'ın baklava dilimine dönmüş karnına beğeni yağdı.

    Mustafa Sandal, yine kas yaptı #1

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