Mustafa Sandal: Yurdumun aşısını olacağım

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından aşı olmayacağını söyledi.

Şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında koronavirüs aşısı konusuna değindi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sandal, "Yurdumun aşısını bekleyeceğim" dedi.

"İŞİ ACELEYE GETİRİYORLAR"

Türk bilim insanlarına “Tamam Pfizer’ın aşısı falan hocalarımızı tebrik ediyorum karı koca dünyaya önemli katkıları oldu sağ olsunlar, onların Türk olmalarından gurur da duyuyorum” diyen Mustafa Sandal, dünyada bazı ilaç firmalarının bazı aşıları aceleye getirdiğini savundu.

Sandal, “Aynı zamanda birkaç ilaç firması aşılarını ya sürmek üzere ya da sürüyorlar, bunların birçoğu da mecburiyetten maalesef böyle zaman olmadığı için, böyle bir aciliyet olduğu için acele edilerek piyasaya çıktığını da düşünüyorum" dedi.

"GRİP AŞISI BİLE OLMADIM"

Şarkıcı, sözlerine, "Bende aşı olmakla ilgili tedirginlik var mı? Ben de var. Ben de hayatımda grip aşısı olmadım. Ben yurdumun aşısını bekleyeceğim. Türkiye’de bu topraklarda üretilmiş, bu vatanın insanları için üretilmiş aşıyı beklemeyi tercih ediyorum” diye devam etti.