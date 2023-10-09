Mustafa Sandal'ın boy uzatan ilginç ayakkabısı Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, konserde giydiği ayakkabılarla eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Mustafa Sandal, sık sık magazin basınında yer alan ünlü isimlerden.

Sandal, bu kez de beyaz ayakkabılarıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, son konseriyle sosyal medyada gündem oldu.

'Oğuzhan'a mı özendin'

Konserde giydiği beyaz ayakkabılarıyla konuşulan ünlü şarkıcıya 'Oğuzhan'a mı özendin', ''Yine traktör tekeri', 'Ayakkabı diye kandırmışlar sizi lastik bu' gibi yorumlar geldi.

Konuyla ilgili Sandal, henüz bir açıklama yapmasa da bu durum sosyal medyada oldukça konuşuldu.