Mustafa Topaloğlu kızı Irmak Topaloğlu ile galaya katıldı! Baba-kıza yorum yağdı

Haber Merkezi
Müzik dünyasında bir dönem adından sıkça söz ettiren 'Uzaylı' lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu, kızıyla kamera karşısına geçti.
Yeni filminin galasına kızı Irmak Topaloğlu ile katılan Topaloğlu gündem oldu.
BAŞINI KAPATTI
Baba kızın benzerliği dikkat çekerken Irmak Topaloğlu, galaya iddialı tarzıyla damga vurdu.
Galaya babasıyla aynı renk kostümle katılmayı tercih eden Irmak Topaloğlu, modaya uyarak başını kapattı ve derin göğüs dekolteli elbise giydi.
Babasıyla aynı projede olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren ve oyunculuğu çok sevdiğini söyleyen Irmak Topaloğlu, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
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