Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu, ikinci kez hastaneye kaldırıldı.

İki hafta önce Demet Akalın ile Alişan'ın sunduğu 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına katılan şarkıcı, program sonrası aniden fenalaşmıştı.

Üç gün boyunca Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören şarkıcı, hastaneden taburcu olup evinin yolunu tutmuştu.

63 yaşındaki Mustafa Topaloğlu'nun yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

SAĞLIĞI İYİ, BİLİNCİ AÇIK

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Topaloğlu'nun, kontrol amaçlı hastanede tutulduğu ve bilincinin açık olduğu ifade edildi.

KALP KIRMAYIN DEMİŞTİ

Anjiyo olduktan sonra taburcu olan ve yürüyerek hastaneden çıkan Mustafa Topaloğlu gazetecilere, "Bu kalbimiz motor, bizi yaşatıyor en önemli organımız kalbe iyi bakmak lazım aynı zamanda kalp kırmamak gerek, kalp kırmayın" demişti.