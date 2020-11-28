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- Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı
Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı
Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu, ikinci kez hastaneye kaldırıldı.
- Haber Merkezi
- 28.11.2020 - 11:22
- Güncelleme : 28.11.2020 - 11:39
İki hafta önce Demet Akalın ile Alişan'ın sunduğu 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına katılan şarkıcı, program sonrası aniden fenalaşmıştı.
Üç gün boyunca Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören şarkıcı, hastaneden taburcu olup evinin yolunu tutmuştu.
63 yaşındaki Mustafa Topaloğlu'nun yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
SAĞLIĞI İYİ, BİLİNCİ AÇIK
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Topaloğlu'nun, kontrol amaçlı hastanede tutulduğu ve bilincinin açık olduğu ifade edildi.
KALP KIRMAYIN DEMİŞTİ
Anjiyo olduktan sonra taburcu olan ve yürüyerek hastaneden çıkan Mustafa Topaloğlu gazetecilere, "Bu kalbimiz motor, bizi yaşatıyor en önemli organımız kalbe iyi bakmak lazım aynı zamanda kalp kırmamak gerek, kalp kırmayın" demişti.