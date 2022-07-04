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- Mustafa Topaloğlu'nun eşi hastanelik oldu
Mustafa Topaloğlu'nun eşi hastanelik oldu
Mustafa Topaloğlu'nun imam nikahlı eşi Derya Topaloğlu'nu çıyan soktu.
- Haber Merkezi
- 04.07.2022 - 14:00
- Güncelleme : 04.07.2022 - 14:28
'Uzaylı' lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu'nun 23 yıllık eşi 2 çocuğunun annesi Derya Topaloğlu, hastanelik oldu.
Hastanede tedavi görüyor
Topaloğlu'nun eşi Derya Topaloğlu'nu karnından çıyan soktu. Derya Topaloğlu hastaneye kaldırıldı.
Ölümden dönen Derya Topaloğlu'nun hastanede tedavisi sürüyor.