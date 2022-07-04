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    Mustafa Topaloğlu'nun eşi hastanelik oldu

    Mustafa Topaloğlu'nun imam nikahlı eşi Derya Topaloğlu'nu çıyan soktu.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 14:00
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 14:28
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    Mustafa Topaloğlu'nun eşi hastanelik oldu

    'Uzaylı' lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu'nun 23 yıllık eşi 2 çocuğunun annesi Derya Topaloğlu, hastanelik oldu.

    Hastanede tedavi görüyor

    Topaloğlu'nun eşi Derya Topaloğlu'nu karnından çıyan soktu. Derya Topaloğlu hastaneye kaldırıldı.

    Ölümden dönen Derya Topaloğlu'nun hastanede tedavisi sürüyor.

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