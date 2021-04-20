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    Mustafa Üstündağ: Asıl biz darp edildik

    Bodrum’da yapılan TOSFED Ralli Kupası töreninde çıkan silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve denetimli serbestlikle salıverilen oyuncu Mustafa Üstündağ, konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 09:04
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 09:22
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    Mustafa Üstündağ: Asıl biz darp edildik

    Mustafa Üstündağ, Muğla'nın Bodrum İlçesinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen turnuva sonrası karıştığı silahlı kavga hakkında basın açıklaması yaptı.

    Kendilerinin darp edildiğini iddia eden Üstündağ, “Tanımadığım insanların arasında arbede çıktı. Ayırmaya çalıştım, ortada kaldım.

    "KİMSEYE VURMADIM"

    Kız arkadaşım darp edildi. Ben kimseye vurmadım, saygısızlık etmedim. Tehdit edildim ve artistliğimle sınandım. ‘Artist misin?’ dediler. Evet, artistim. Bu işten para kazanıyorum.

    "POLİSİ ARADIK"

    Olaylar gelişti ve 50-60 kişi etrafımızı sardı. Polisi biz aradık. Vurulan da bizim abimiz. Orada bir kebapçı abimiz var, ondan yardım istedim. 60 yaşındaki adamı darp ettiler. Bizi 30 dakika alıkoydular. Hürriyetimizden yoksun bıraktılar. Bir de üstüne eli silahlı mafya gibi lanse edildim.” dedi.

    Mustafa Üstündağ: Asıl biz darp edildik #1

    Mustafa Üstündağ: Asıl biz darp edildik #2

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