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- Mustafa Üstündağ'ın ilginç aksesuarı
Mustafa Üstündağ'ın ilginç aksesuarı
2019’da boşandığı Ecem Özkaya’dan 8 yaşında bir oğlu olan Mustafa Üstündağ, oğlum Kaan’ın ilk düşürdüğü dişini yüzük yaptırdı.
- Haber Merkezi
- 30.10.2021 - 08:56
- Güncelleme : 30.10.2021 - 09:00
Kurtlar Vadisi dizisindeki Muro karakteriyle hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ, oğluna olan sevgini ilginç bir yöntemle ortaya koydu.
Başrolü Ayşe Kökçü ve Uğur Yücel’le paylaştığı "Zoraki Misafir"in galasına katılan Üstündağ, dikkatleri üzerine çekti.
OĞLUNDAN PARÇA TAŞIYOR
Taktığı yüzük ile ilgi odağı olan Mustafa Üstündağ, 8 yaşındaki oğlu Kaan'ın ilk düşürdüğü dişini yüzük yaptırdığını açıkladı.
Kolyesinin de oğlunun denizden çıkardığı ilk taş olduğunu söyledi.