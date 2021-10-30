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    Mustafa Üstündağ'ın ilginç aksesuarı

    2019’da boşandığı Ecem Özkaya’dan 8 yaşında bir oğlu olan Mustafa Üstündağ, oğlum Kaan’ın ilk düşürdüğü dişini yüzük yaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 09:00
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    Mustafa Üstündağ'ın ilginç aksesuarı

    Kurtlar Vadisi dizisindeki Muro karakteriyle hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ, oğluna olan sevgini ilginç bir yöntemle ortaya koydu.

    Başrolü Ayşe Kökçü ve Uğur Yücel’le paylaştığı "Zoraki Misafir"in galasına katılan Üstündağ, dikkatleri üzerine çekti.

    OĞLUNDAN PARÇA TAŞIYOR

    Taktığı yüzük ile ilgi odağı olan Mustafa Üstündağ, 8 yaşındaki oğlu Kaan'ın ilk düşürdüğü dişini yüzük yaptırdığını açıkladı.

    Kolyesinin de oğlunun denizden çıkardığı ilk taş olduğunu söyledi.

    Mustafa Üstündağ ın ilginç aksesuarı #1

    Mustafa Üstündağ ın ilginç aksesuarı #2

    Mustafa Üstündağ ın ilginç aksesuarı #3

    Mustafa Üstündağ ın ilginç aksesuarı #4

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