Müstehcen kıyafetlerden vazgeçti! Kanye West'in eşi Bianca Censori giyindi Günlük hayatında yarı çıplak dolaşan Bianca Censori bu defa giyinik haliyle şaşırttı.

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ensonhaber.com

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın çocuklarının babası eski eşi Kanye West'in eşi Bianca Censori, kıyafetleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

İç çamaşırı dahi giymiyordu

Müstehcen giyim tarzı ile bilinen ve her hali ağızları açık bırakan Bianca Censori, son olarak iç çamaşırı dahi giymeden şeffaf çorapla Paris sokaklarında gezmişti.

Çıplak görüntüsü ile herkesi şoke eden Bianca Censori'nin müstehcen hali ile ceza alabileceği haberleri gündeme gelmişti.

İlk defa giyinik

Bianca Censori, bu defa giyinik haliyle herkesi şaşırttı. Uzun kollu mor bir bluz giyen Censori, pantolon olarak opak çorap giydi.

Bu haliyle herkesi şaşırtan ünlü ismin ani değişikliğinin sebebinin, Paris'teki neredeyse çıplak görünümünden dolayı yasal sonuçlarla karşılaşabileceğinin bildirilmesinden kaynaklandığı söyleniyor.