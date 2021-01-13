Muzaffer Yıldırım - Cem Yılmaz buluşması

Serenay Sarıkaya’yla ayrılan Cem Yılmaz, eski sevgilisi yüzünden arasının açıldığı iddia edilen yapımcı Muzaffer Yıldırım ile küslüğünü bitirdi.

Ünü komedyen Cem Yılmaz ile Muzaffer Yıldırım, önceki gün ünlü komedyenin Levent’teki ofisinde bir araya geldi. Milliyet'te yer alan habere göre, uzun zamandır görüşmeyen eski dostlar, beş saate yakın hasret giderdi.

MUZAFFER DE SERENAY'A AŞIKTI

Muzaffer Yıldırım, Serenay Sarıkaya’yla aşk yaşamış ve ayrılık sonrası yakın arkadaşı Cem Yılmaz’la ilişki yaşamaya başlayınca aralarının açıldığı iddia edilmişti.

İkili uzun bir aranın ardından sonra ilk kez bir arada görüntülendi.