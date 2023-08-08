Nadide Sultan, estetiklilerle dalga geçti 90'lı yılların yıldız şarkıcısı Nadide Sultan, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile gündem oldu.

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ensonhaber.com

Yaklaşık 9 yıl önce yönetmen Hakan Yonat ile evlenen şarkıcı Nadide Sultan, 2018 yılında annelik sevinci yaşamıştı.

Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Nadide Sultan, Instagram hesabında estetik yaptırdığını kabul etmeyip doğal olduğunu savuna nlara gönderme yaptı.

"Doğal estetikli Nadide Sultan"

Efekt ile yüzünü değiştirerek botoks ve estetik yaptırmış gibi görünen Nadide Sultan "Doğal estetikli Nadide Sultan" notuyla paylaştı.

"Biraz salya da akıtıyor"

Kendisini videoya alan Nadide Sultan şu ifadelere yer verdi; "Ben kayıtta mıyız anlayamıyorum çünkü bazen gözlerimi kırptığımda lensim kayıyor. Dudaklarımı da çok kapatamıyorum ama bu doğallığı yakalayamıyorlar. Herkes bu doğallığı yakalayamıyor. Saçlarım mesela doğal rengi buydu ben çocukken. Dudaklarımı hissetmiyorum. Biraz salya da akıtıyor ama olsun güzelliğim doğal."