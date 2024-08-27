Nadide Sultan evlendiği yerde 10. yılını kutladı Bir dönemin en popüler isimlerinden şarkıcı Nadide Sultan, yönetmen Hakan Yonat ile 10 yıldır evli. Ünlü isim, Bodrum Türkbükü'nde şiyle birlikte evlilik yıldönümünü kutladı.

Haber Merkezi

Bir dönem şarkıları ile adından oldukça söz ettiren Nadide Sultan, 2014 yılında film ve reklam yönetmeni Hakan Yonat ile evlenmiş ardından bir de çocuk sahibi olmuştu. İşine eski temposunda devam etmeyen Nadide Sultan zamanının çoğunu oğlu Kaan'a ayırdı.

10 YIL SONRA

Ünlü şarkıcı, önceki gün evliliğinin 10. yılını kutladı. Tam 10 yıl önce eşi ile aynı yerde evlendiklerini dile getiren Nadide Sultan, "Eşim bana çok özel bir sürpriz hazırladı. Haberim olmadan planlamış.10 yıl sonra aynı yerde hem tatil yaptık; hem de evlilik yıldönümümüzü kutladık" dedi.

Duygu dolu anlar yaşayan çift, objektiflere poz vererek o anı da ölümsüzleştirdi.

Bu özel günde duygularını kâğıda döken ve yazdığı mektupla eşine teşekkürlerini sunan Nadide Sultan "Teknoloji ilerlese de birden aklıma mektup yazmak geldi. Hayatımda olduğu için, varlığı için, sayesinde anne olduğum için çok teşekkür ettim. Duygularımı yazıya dökerek bu mektubu kendisine verdim" dedi.