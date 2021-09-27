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    Nadide Sultan'ın arabası yandı

    Ünlü şarkıcı Nadide Sultan, büyük bir felaketten döndü.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 13:17
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 13:29
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    Nadide Sultan'ın arabası yandı

    Şarkıcı Nadide Sultan'ın, cumartesi akşamı oğlu Kaan'la eve giderken, bir anda kullandığı aracın arka koltuğu yanmaya başladı.

    "TERLEDİM SANDIM"

    Aracının yanmasını önleyen Sultan, o anları anlattı; "Araçla gidiyordum, akşam saatlerinde Kaan da uyuyakaldı. Belimde bir sıcaklık hissettim. Herhalde ‘biraz fazla yol gittim terledim’ sandım. Biraz daha canım acıyınca aracın koltuk kısmında sıcaklık olduğunu fark ettim.

    Arabayı kenara çektim söndürmeye çalıştım. İlk etapta cam çok az açıktı, ‘sigara izmariti mi geldi’ diye düşündüm. Videoya çekip servise gönderdim. ‘Teknik şeylerden kaynaklanabilir, yangın yayılabilir’ dediler.

    "KURBAN KESTİM"

    Aracı servise götürdük. Teknik bir aksaklıktan kaynaklanıyormuş, benim arabamın aynı modeli yanmış oradakiler söyledi. Ben bu olaydan sonra kurban kestirdim. Afrika’daki çocuklara gönderdim."

    Nadide Sultan ın arabası yandı #1Nadide Sultan ın arabası yandı #2

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