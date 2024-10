Nafaka isyanında olan Ufuk Özkan'a eski eşi Nazan Özen'den cevap geldi

En son verdiği röportajda eski eşine verdiği nafakadan dert yanan Ufuk Özkan, açıklamalarıyla gündem olmuştu.

Özkan'ın 2 yıl içinde 45 bin TL'den 114 bin TL'ye çıkan nafakayı ödeyecek kadar para kazanmadığını belirtmesi, kamuoyunda yeni bir tartışmaya neden olmuştu.

Özkan'a destek verenler de oldu, eleştirenler de.

Ünlü oyuncunun eski eşi Nazan Özen de nafaka konusuna dair önemli açıklamalarda bulundu.

Özkan'ın nafakayı ödemediğini ve kendisinin de çalışma hayatının olmadığını, bundan dolayı da maddi zorluk yaşadığını söyledi.

Biz Ufuk’la 17 sene evli kaldık ve çok kısa bir dönemde tanışıp evlendik. Beni evlendiğimizde evde ol çalışmanı istemiyorum deyip çalıştırmadı. Tanıştığımızda parası olan bir erkek değildi zaten. Başarıları arttıkça kumar ve alkol bağımlılığı da arttı. Şu anda zaten ergenlik döneminde olan evladım için bu mücadelem. Onun ihtiyaçları var, bir ev geçindirmek çok zor. Her şeye zam geliyor evet ama oyuncuların da haftalık ücretlerine zam gelmiyor mu?

Eski eşim çalışmamı istememişti. Evladımızı büyütmemi istedi. Bana şu an 'Git garsonluk yap' diyor... Ben 50 yaşındayım. Şu an çalışmak istiyorum ama asgari ücretle evimi geçirmem mümkün değil. Eski eşimin çocuğumuzla diyaloğu yok. Hep kopuktu... Benim zorumla 6 ayda bir görüşüyorlar. 16 yaşına geldi artık, o da babasıyla görüşmek istemiyor. Her şeyi içine atan bir çocuk.