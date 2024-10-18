Nafaka isyanında olan Ufuk Özkan'a eski eşi Nazan Özen'den cevap geldi

Haber Merkezi

En son verdiği röportajda eski eşine verdiği nafakadan dert yanan Ufuk Özkan, açıklamalarıyla gündem olmuştu.

Özkan'ın 2 yıl içinde 45 bin TL'den 114 bin TL'ye çıkan nafakayı ödeyecek kadar para kazanmadığını belirtmesi, kamuoyunda yeni bir tartışmaya neden olmuştu.

Özkan'a destek verenler de oldu, eleştirenler de.

Ünlü oyuncunun eski eşi Nazan Özen de nafaka konusuna dair önemli açıklamalarda bulundu.

Özkan'ın nafakayı ödemediğini ve kendisinin de çalışma hayatının olmadığını, bundan dolayı da maddi zorluk yaşadığını söyledi.

"1 YIL GERİDEN GELİYORUZ"

"Nafaka konusunda 1 yıl geriden geliyoruz. Sevgili avukatımla davaları kazanıyoruz, kazandıkça para alabiliyoruz. Onunla geçinmeye çalışıyorum. Çalışmıyorum, geçinmekte zorlanıyorum.

"BENİ ÇALIŞTIRMADI"

Biz Ufuk’la 17 sene evli kaldık ve çok kısa bir dönemde tanışıp evlendik. Beni evlendiğimizde evde ol çalışmanı istemiyorum deyip çalıştırmadı. Tanıştığımızda parası olan bir erkek değildi zaten. Başarıları arttıkça kumar ve alkol bağımlılığı da arttı. Şu anda zaten ergenlik döneminde olan evladım için bu mücadelem. Onun ihtiyaçları var, bir ev geçindirmek çok zor. Her şeye zam geliyor evet ama oyuncuların da haftalık ücretlerine zam gelmiyor mu?

"KUMAR OYNUYOR"

Tiyatro kazancıyla kendisini geçindiriyor. Annesiyle yaşıyor. Bir ev geçindirme durumu yok. O, kendi alışkanlıklarını devam ettirebiliyor ama bizler onun için bir yüküz. Etrafına 'Acilen nafaka ödemem gerekiyor' diyerek para topluyor. Onunla kumar oynuyor. Bize gelen bir şey yok. En son 4 ay önce, geçen yılın ekim ayına ait nafakayı aldık. Acil ihtiyaçlarımız oluyor ama kendisine ulaşamıyoruz.

"ALKOL BAĞIMLISI"

Bana git garsonluk yap diyor. Alkol bağımlılığı nedeniyle siroz oldu. Doktor doktor gezdik, hepsi aynı şeyleri söyledi ama Ufuk bırakmadı. Bana sanki bu adam hasta olunca bıraktı gibi bir algı yapılıyor onun için de çok mücadele ettim. Artık katlanamayınca ayrıldım!

"ÇOCUKLA BAĞI YOK"