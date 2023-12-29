Nail Gönenli 'den ayrılan Çağla Şıkel, sessizliğini bozdu: "Haberler doğru" Avukat Nail Gönenli ile olan ilişkisini bitiren Çağla Şıkel, ayrılık sonrası ilk kez açıklama yaptı.

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Şarkıcı Emre Altuğ ile 7 yıllık evliliği 2015 yılında sona eren ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, boşandıktan sonra kendisini çocuklarına ve kariyerine adamıştı.

Daha önce sadece işiyle gündeme gelen 44 yaşındaki ünlü manken Çağla Şıkel, bu sene özel hayatıyla gündemden düşmedi.

Şıkel, 8 yıllık aşk orucunu ise Avukat Nail Gönenli ile bozmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise gözde çiftten ayrılık haberi gelmişti.

Daha önce yaptığı açıklamada ilişkisi hakkında konuşmayı sevmediğini söyleyen Çağla Şıkel, çıkan ayrılık iddialarının ardından suskunluğunu bozdu.

"Haberler doğru"

Ayrılık haberleriyle alakalı konuşan Çağla Şıkel, şu ifadeleri kullandı: "Evet ayrıldık, haberler doğru. Ortak aldığımız bir karardı, öyle gerekti."