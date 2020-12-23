Euro
9.3396
0.3%
Dolar
7.6602
0.01%
Altın
459.14
0.26%
Borsa
1.405
0%
Bitcoin
181.175
2.94%
EXEN Coin
11.11
-3.22%
3ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 3 C

    Naomi Campbel'dan sağlıkçılara jest

    Dünyaca ünlü model Naomi Campbel, sağlıkçılara güzel bir jest yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2020 - 08:23
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 09:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Naomi Campbel'dan sağlıkçılara jest

    Naomi Campbell, pandemi döneminde New York’taki bir restoranla anlaşmaya giderek kendi adına bir beslenme kampanyası başlattı.

    Şehirdeki birkaç hastaneye biner kumanyalık hediye yemek gönderen model, sağlıkçılardan takdir topladı.

    "KENDİNİZİ ADADINIZ"

    Campbell, “Koronavirüs döneminde en ön safta yer alıp, kendinizi adadığınız için teşekkür ederim. Lütfen bu küçük hediyemizi kabul edin.” açıklamasında bulundu.

    Naomi Campbel dan sağlıkçılara jest #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir