Naomi Campbel'dan sağlıkçılara jest

Dünyaca ünlü model Naomi Campbel, sağlıkçılara güzel bir jest yaptı.

Naomi Campbell, pandemi döneminde New York’taki bir restoranla anlaşmaya giderek kendi adına bir beslenme kampanyası başlattı.

Şehirdeki birkaç hastaneye biner kumanyalık hediye yemek gönderen model, sağlıkçılardan takdir topladı.

"KENDİNİZİ ADADINIZ"

Campbell, “Koronavirüs döneminde en ön safta yer alıp, kendinizi adadığınız için teşekkür ederim. Lütfen bu küçük hediyemizi kabul edin.” açıklamasında bulundu.