Naomi Campbel'ın 2021'den umudu var

Dünyaca ünlü model Naomi Campbell, 2021’in harika geçeceğini belirtti.

Naomi Campbell, Kenya’daki bir dergi için özel pozlar verdi. Koronavirüs salgını yüzünden çok dikkatli davrandığını söyleyen ünlü manken, eskisi kadar yoğun bir hayatının olmadığını söyledi.

"ÜZÜLMELERİ İSTEMİYORUM"

Model, “Kenya’dayken her zaman yoğun olurum. Şu anda koronavirüs nedeniyle biraz daha dikkatli davranıyorum ama yine de yetimhanedeki çocuklara destek oluyorum ve onların üzülmesini istemiyorum. Ulaşabildiğim kadar insana ulaşmaya çalışıyorum, farkındalığı yaymak istiyorum” dedi.

"GİZLİ HAZİNE"

Fotoğraflarını Luis Alberto Rodriguez’in çektiği Campbell, Afrika’nın güzelliğine vurgu yaprak, “Artık insanlar gerçek güzelliğin burada olduğunu anlamaya başladı. Gizli hazineleri çok fazla... Ben 1994’ten beri geliyorum ve hala yeni bir şeyler keşfedebiliyorum.

"HARİKA BİR YIL OLACAK"

Anlamamız gereken son birkaç şey kaldığını düşünüyorum. Hiçbir şey bir gecede yok olmaz fakat ilk çeyrekte bu konuyu kapatmamız gerekir. Sonrasında harika bir yılın bizi beklediğinden şüphem yok. Aslında ben bunun olacağına inanmıyorum; olacağını hissediyorum. Asıl mesele de bu.”