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    Naomi Campbell: Irkçılıkla başa çıkılmalı

    “Siyahi İnci” ya da “Kara Venüs” tanımı ile bilinen Jamaika asıllı İngiliz top model Naomi Campbell, ırkçılıkla ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2020 - 07:18
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    Naomi Campbell: Irkçılıkla başa çıkılmalı

    İngiliz model Naomi Campbell, kapak olduğu Vogue dergisine ırkçılıkla ilgili açıklamalarda bulundu.

    "IRKIMIN KÖTÜ OLDUĞU SÖYLENDİ"

    Jamaika kökenli model, “Geçmişte insanların beni ırkçılığı mazeret olarak kullanmakla suçlamasını istemedim. Bu nedenle gençken yaptığım bazı şeylerin ırkım için kötü olduğu söylendi. Ancak, şu an karar verirken kendimden çok kültürüm ve ırkımı daha fazla düşünüyorum” dedi.

    Pek çok dergide siyahi olduğu için yer almadığını söyleyen Campbell, “Irçılığı bastırmak yerine ortaya çıkarıp, ırkçılıkla başa çıkmalılar” açıklamasında bulundu.

    Naomi Campbell: Irkçılıkla başa çıkılmalı #1

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