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    Naomi Campbell: Sigarayı bıraktım

    2021 yılı için kendisine hedefler koyan dünyaca ünlü manken Naomi Campbell, ilkini gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2021 - 07:24
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    Naomi Campbell: Sigarayı bıraktım

    Podyumun efsane isimlerinden Naomi Campbell, 2021 hedeflerinden ilkini gerçekleştirdiğini söyledi.

    "OKYANUSTA 1-2 SAAT YÜZÜYORUM"

    50 yaşındaki süper model, sigarayı bıraktığını açıkladı. Şu sıralar Kenya’da bulunan Naomi Campbell, “Yılbaşı arifesinde bıraktım. O günden beri her öğleden sonra okyanusta 1-2 saat yüzdüm” açıklamasında bulunarak kötü alışkanlığından kurtulmuş olmanın sevincini yaşadığını ifade etti.

    Naomi Campbell: Sigarayı bıraktım #1

    Naomi Campbell: Sigarayı bıraktım #2

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