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- Naomi Campbell: Sigarayı bıraktım
Naomi Campbell: Sigarayı bıraktım
2021 yılı için kendisine hedefler koyan dünyaca ünlü manken Naomi Campbell, ilkini gerçekleştirdi.
- Haber Merkezi
- 27.01.2021 - 07:24
Podyumun efsane isimlerinden Naomi Campbell, 2021 hedeflerinden ilkini gerçekleştirdiğini söyledi.
"OKYANUSTA 1-2 SAAT YÜZÜYORUM"
50 yaşındaki süper model, sigarayı bıraktığını açıkladı. Şu sıralar Kenya’da bulunan Naomi Campbell, “Yılbaşı arifesinde bıraktım. O günden beri her öğleden sonra okyanusta 1-2 saat yüzdüm” açıklamasında bulunarak kötü alışkanlığından kurtulmuş olmanın sevincini yaşadığını ifade etti.