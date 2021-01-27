Naomi Campbell: Sigarayı bıraktım

2021 yılı için kendisine hedefler koyan dünyaca ünlü manken Naomi Campbell, ilkini gerçekleştirdi.

Podyumun efsane isimlerinden Naomi Campbell, 2021 hedeflerinden ilkini gerçekleştirdiğini söyledi.

"OKYANUSTA 1-2 SAAT YÜZÜYORUM"

50 yaşındaki süper model, sigarayı bıraktığını açıkladı. Şu sıralar Kenya’da bulunan Naomi Campbell, “Yılbaşı arifesinde bıraktım. O günden beri her öğleden sonra okyanusta 1-2 saat yüzdüm” açıklamasında bulunarak kötü alışkanlığından kurtulmuş olmanın sevincini yaşadığını ifade etti.