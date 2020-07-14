Naya Rivera'nın cesedi bulundu

Geçtiğimiz günlerde gölde kaybolan Ünlü Hollywood yıldızının cansız bedenine ulaşıldı.

Hollywood dünyası, Naya Rivera'dan gelen haberle sarsıldı.

Ünlü Amerikalı oyuncunun, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Piru Gölü'nde oğlu Josey'i ile birlikte bindiği tekne sürüklendi.

4 yaşındaki çocuk nehre düşerken, Rivera oğlunu kurtarmak için suya atladı. ABD polisi, oyuncunun oğlunu kurtarmayı başardığını, ancak kendini kurtarması için yeterli enerjiye sahip olmadığını söyledi.

GÖLDE BOĞULDU, CESEDİ 6 GÜN SONRA BULUNDU

33 yaşındaki oyuncu boğularak hayatını kaybederken, cesedi 6 gün sonra 15 metre derinlikte bulundu.

Botun üzerinde iki can yeleği bulunurken, bunlardan birinin çocuk tarafından giyildiği belirlendi.

SANTANA LOPEZ ROLÜNDE OYNUYORDU

Polislere göle düştüğünü ve kendisini annesinin kurtardığını belirten Josey, annesinin daha sonra suda kaybolduğunu ifade etti.

Naya Rivera, Fox televizyon kanalında yayınlanan Glee adlı şovdaki "Santana Lopez" rolüyle biliniyordu.