3 ay önce aşk yaşamaya başlayan Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'ndan yeni fotoğraf geldi.

Naz Çağla Irmak ile kendisi gibi oyuncu olan Sarp Levendoğlu'nun aşkları doludizgin devam ediyor. Önceki gün bir araya gelerek vakit geçiren çift, yeni fotoğraflarını yayınladı.

KÖPEKLERİYLE POZ VERDİLER

Aşklarını yaklaşık üç ay önce sosyal medyadan ilan eden Naz Çağla Irmak ile Sarp Levendoğlu, önceki gün birlikte vakit geçirdi. Aşıklar, bir kafede köpekleriyle birlikte poz verdi. İlişkileri doludizgin süren çift, mutlu anlarını da sosyal medyadan yayınlamayı ihmal etmedi.

Keyifli halleriyle dikkat çeken Irmak ile Levendoğlu'na takipçilerinden çok sayıda "Mutluluklar" mesajı yağdı.