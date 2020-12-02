Naz Elmas denize girdi

Yaz sezonunu kapatamayan ünlü oyuncu Naz Elmas, eşiyle Göcek'te tatil yapıyor.

Oyuncu Naz Elmas, iş insanı Erol Özmandıracı ile Aralık 2019'da nikah masasına oturmuştu. Yazı Göcek'te geçiren çift, eylülde İstanbul'a dönmüştü.

Hafta sonu yine soluğu Göcek'te alan Erol Özmandıracı-Naz Elmas çifti, teknede kaldı, birlikte denize girdi.

"GÖCEK KLASİĞİ"

Eşi Erol Özmandıracı ile birlikte denize atlarken bir pozlarını paylaşan Naz Elmas, fotoğrafın altına da "Bugün denize girildi. 29.11.2020 Göcek klasiği" yazdı.