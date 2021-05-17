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    Naz Elmas teknede görüntülendi

    Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen oyuncu Naz Elmas'ın photoshop'suz hali objektiflere yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2021 - 07:53
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 09:05
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    Naz Elmas teknede görüntülendi

    Ünlü oyuncu Naz Elmas, yaklaşık olarak üç aydır Göcek'te 2019'da evlendiği 54 yaşındaki eşi Erol Özmandıracı ile tekne tatili yapıyor.

    MEZE ALIRKEN OBEJKTİFLERE YANSIDI

    Arkadaşları ve eşi Erol Özmandıracı ile denize giren Elmas, akşam yemeği için meze alırken görüntülendi. Oyuncunun kilolu hali ise dikkatlerden kaçmadı.

    Öte yandan Elmas, geçtiğimiz haftalarda yeni pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamış ve belini neredeyse yok etmesiyle alay konusu olmuştu.

    Naz Elmas teknede görüntülendi #1

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