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    Naz Elmas ve Erol Özmandıracı birbirlerini sildi

    Naz Elmas ile Erol Özmandıracı çifti sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2021 - 11:25
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 11:42
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    Naz Elmas ve Erol Özmandıracı birbirlerini sildi

    37 yaşındaki ünlü oyuncu Naz Elmas, bir süredir birlikte olduğu 52 yaşındaki iş insanı Erol Özmandıracı ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu.

    BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

    Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, son dönemde yaşadıkları sorunlarla gündeme geliyordu. Bir dargın bir barışık evlilik sürdüren Naz Elmas ile Erol Özmandıracı, sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı.

    Geçtiğimiz aylarda Göcek'te tartışa ünlü çiftin yine kavga ettiği iddia ediliyor. Çift, o dönem ayrıldıkları yönünde çıkan haberleri yalanlamıştı.

    Naz Elmas ve Erol Özmandıracı birbirlerini sildi #1

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