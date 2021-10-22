Nazan Öncel: Bana da Küçük Nazan diyeceklerdi

Nazan Öncel: Bana da Küçük Nazan diyeceklerdi

Şarkıcılığa 13 yaşında başladığını söyleyen Nazan Öncel, "Az alsın Küçük Nazan olacaktım" dedi.

Türk pop müziğinin en başarılı ismi Nazan Öncel, dün akşam İStanbul'da konser verdi. Kendisini dinleme gelen seyircisiyle sohbet eden Öncel, 13 yaşında sahneye çıktığını söyledi.

İşte Öncel'in açıklamalarından ara başlıklar...

"KÜÇÜK NAZAN"

Çok küçükken şarkıcılık yapmaya başladığını söyleyen Öncel “1969’da sahneye çıktığımda 13 yaşındaydım. Tanınan biri olsaydım ‘Küçük Nazan’ diyeceklerdi. Neyse ki direkten dönmüşüm de ‘sokak kızı’ olabilmişim.

İlk albümümü çıkardığımda kotla bot giyiyorum diye uçuk kaçık dediler ama bu şarkıların tarih yazacağından haberleri yoktu.” diye konuştu.