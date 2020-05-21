Nazan Öncel: Rahat durmam

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, koronavirüs günlerinde boş durmuyor.

Nazan Öncel korona günlerinde boş durmuyor. Daha önce sutyenden maske dikip paylaşan Öncel, bu kez bir kil vazonun üzerine resim çizerken bir kare paylaştı.

Öncel, bu fotoğrafla takipçilerine de seslendi:

"DÜNYADA RAHAT DURACAK SON KİŞİYİM"

"Bu benim geri dönüşüm faaliyetlerimden biri. Akıbetini bilmiyorum, bakalım göreceğiz ne olacağını. Biliyorsunuz ben rahat durmam. Dünyada rahat duracak en son kişi benimdir.”