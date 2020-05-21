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Nazan Öncel: Rahat durmam
Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, koronavirüs günlerinde boş durmuyor.
- Haber Merkezi
- 21.05.2020 - 09:39
Nazan Öncel korona günlerinde boş durmuyor. Daha önce sutyenden maske dikip paylaşan Öncel, bu kez bir kil vazonun üzerine resim çizerken bir kare paylaştı.
Öncel, bu fotoğrafla takipçilerine de seslendi:
"DÜNYADA RAHAT DURACAK SON KİŞİYİM"
"Bu benim geri dönüşüm faaliyetlerimden biri. Akıbetini bilmiyorum, bakalım göreceğiz ne olacağını. Biliyorsunuz ben rahat durmam. Dünyada rahat duracak en son kişi benimdir.”