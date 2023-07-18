Nazan Öncel'den Erkin Koray paylaşımı Şarkıcı ve söz yazarı Nazan Öncel, efsane' diye bahsettiği Türk rock müziğine damga vuran Erkin Koray ile nostaljik bir fotoğrafını yayınladı.

ensonhaber.com

Nazan Öncel, Anadolu rock müziğinin usta ismi Erkin Koray ile yıllar önce çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

1996 yılında çıkardığı 'Sokak Kızı' albümünden parçaları Erkin Koray'a dinletip görüşlerini alan Nazan Öncel, Twitter hesabında yer verdiği fotoğrafa şu notu düştü:

“Sene 1996"

“Sene 1996, Sokak Kızı’nı çıkartacağım. 'Erkekler De Yanar' ve 'A Bu Hayat’ta Erkin Koray’dan 20 yıl sonra pavyon bağlaması kullandığım için nezaketen dinletmek istedim. Davetimi kırmadı, var olsun kalktı geldi. Şarkıları dinlediğimiz o an. Çok severiz şarkılarını. O bir efsanedir.”

Fotoğrafa sanatçının hayranlarından beğeni yağdı.