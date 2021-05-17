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- Nazan Şoray Ohio’dan ev aldı
Nazan Şoray Ohio’dan ev aldı
Gayrimenkule yatırım yapmak isteyen Türkan Şoray'ın şarkıcı kız kardeşi Nazan Şoray, tercihini yurt dışından yana kullandı.
- Haber Merkezi
- 17.05.2021 - 06:35
- Güncelleme : 17.05.2021 - 06:43
Nazan Şoray, uzun süredir aradığı evi Amerika'nın Ohio eyaletinde buldu. Sanatçı, Cleveland şehrinde bulunan ve göl kenarında konumlanan evi çok beğenince kesenin ağzını açtı.
PANDEMİ YATIRIMI
Eve 1 milyon dolar ödeyen Nazan Şoray, "Göl evi beni çok dinlendiriyor. Pandemiden kaynaklı tercih ettim bu yatırımı. Şimdi gidemiyorum ama en yakın zamanda gidip uzun süre kalacağım" dedi.