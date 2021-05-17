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    Nazan Şoray Ohio’dan ev aldı

    Gayrimenkule yatırım yapmak isteyen Türkan Şoray'ın şarkıcı kız kardeşi Nazan Şoray, tercihini yurt dışından yana kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2021 - 06:35
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 06:43
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    Nazan Şoray Ohio’dan ev aldı

    Nazan Şoray, uzun süredir aradığı evi Amerika'nın Ohio eyaletinde buldu. Sanatçı, Cleveland şehrinde bulunan ve göl kenarında konumlanan evi çok beğenince kesenin ağzını açtı.

    PANDEMİ YATIRIMI

    Eve 1 milyon dolar ödeyen Nazan Şoray, "Göl evi beni çok dinlendiriyor. Pandemiden kaynaklı tercih ettim bu yatırımı. Şimdi gidemiyorum ama en yakın zamanda gidip uzun süre kalacağım" dedi.

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