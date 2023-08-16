Nazlı-Hacı Sabancı çiftinin kızlarının ismi belli oldu Cemiyet dünyasının ünlü çiftlerinden Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Bir kız çocuk dünyaya getiren Nazlı Sabancı, bebeğin adını Arzu Alara koydu.

ensonhaber.com Sosyetenin ünlü ismi Hacı Sabancı ile uzun süredir aşk yaşadığı Nazlı Kayı Sabancı, 2021 yılında hayatlarını birleştirmişlerdi. Gösterişli bir törenle evlenen çiftten kısa süre sonra bebek müjdesi gelmişti. Hamileliğinin her anını sosyal medyada paylaşan sosyetik Nazlı Sabancı, dün sabah saatlerinde kızını dünyaya getirdi. Sabancı ailesi hastaneye koştu Bebeklerini kucaklarına alan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Sabancı ailesi haberi alır almaz hastaneye koşarken, Hakan Sabancı'nın sevgilisi Hande Erçel de çifti yalnız bırakmadı. Bebeğe babaanne Arzu Sabancı'nın adı verildi. Hacı-Nazlı Sabancı kızlarının adını Arzu Alara Sabancı koydu.