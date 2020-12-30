Nazlı Kayı: Aşkın olduğu yerde yaşam da vardır

Nazlı Kayı: Aşkın olduğu yerde yaşam da vardır

Gelin olmaya hazırlanan sosyetik güzel Nazlı Kayı, nişandan fotoğraf paylaştı.

İş insanı Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Nazlı Kayı, evlilik yolunda ilk adımı attı.

NİŞAN KARESİ NAZLI'DAN DA GELDİ

Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde nişanlandı. Kayı, nişandan bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Nazlı Kayı, Sabancı ile birlikte çekilen bu karesine, "Aşkın olduğu yerde yaşam da vardır." notunu düştü.

ARZU SABANCI GELİNİNİ SEVİYOR

Anne Arzu Sabancı, geçtiğimiz cuma günü Kayı Ailesi'nin Bursa'daki evinde gerçekleşen nişan sonrası mutlu haberi bu kare ile duyurmuştu.

Sabancı, müstakbel gelini ve oğlunun baş harflerinin yer aldığı fotoğrafa, nazar boncuğu emojisi koymuştu.