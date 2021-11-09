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    Nazlı Kayı nikahtan bir ay sonra soyadını değiştirdi

    Nikah sonrası balayına çıkan taze evli çiftten sosyetik güzel Nazlı Kayı, sosyal medya profilini değiştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 15:25
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 15:31
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    Nazlı Kayı nikahtan bir ay sonra soyadını değiştirdi

    İş insanı Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Nazlı Kayı, geçtiğimiz sene aralık ayında evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

    3 Eylül tarihinde Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek düğünleri Nazlı Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili'nin ani vefatı nedeniyle ertelenen çift, 9 Ekim Cumartesi akşamı dünyaevine girdi.

    SABANCI YAPTI

    Balayını Meksika'da geçiren ünlü çiftten Nazlı Kayı'nın, nikahtan bir ay sonra 254 bin takipçisi bulunan Instagram hesabını "Zeynep Nazlı Sabancı" olarak değiştirmesi dikkat çekti.

    Nazlı Kayı nikahtan bir ay sonra soyadını değiştirdi #1

    Nazlı Kayı nikahtan bir ay sonra soyadını değiştirdi #2

    Nazlı Kayı nikahtan bir ay sonra soyadını değiştirdi #3Nazlı Kayı nikahtan bir ay sonra soyadını değiştirdi #4Nazlı Kayı nikahtan bir ay sonra soyadını değiştirdi #5Nazlı Kayı nikahtan bir ay sonra soyadını değiştirdi #6

    Nazlı Kayı nikahtan bir ay sonra soyadını değiştirdi #7

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