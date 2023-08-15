Nazlı Sabancı anne oldu Sosyetenin ünlü çiftlerinden Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, anne-baba oldu.

ensonhaber.com Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Nazlı Sabancı, 10 Ekim 2021'de Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında sade bir nikahla evlenmişlerdi. Ünlü çift, 25 Haziran 2022'de ise Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün yapmıştı. Kız bebek Çift, mutlu evliliklerini bebekle taçlandırdı. Özel bir hastanede doğum yapan Nazlı Sabancı, sabah saatlerinde bebeğini kucağına aldı. İkilinin bir kızı oldu. (Nazlı Sabancı - Hacı Sabancı) Hande Erçel de bebeği görmeye gitti Tüm Sabancı Ailesi'nin hastaneye geldiği öğrenildi. Nazlı Sabancı’nın müstakbel eltisi, Hakan Sabancı’nın kız arkadaşı Hande Erçel de hastaneye koştu. Ünlü oyuncu, çifti ilk tebrik edenlerden oldu.