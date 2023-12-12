Nazlı Sabancı, bebeği Arzu Alara ile yalısından paylaşım yaptı Kısa bir süre önce ilk bebeklerini kucaklarına alan Nazlı-Hacı Sabancı çiftinden Nazlı Sabancı'dan yeni fotoğraf geldi.

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Sosyetenin tanınmış isimlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, 10 Ekim 2021'de Ömer-Arzu Sabancı çiftinin yalısında evlendi.

25 Haziran 2022'de görkemli bir düğün yapan ikili, geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

"Ben ve prensesim"

Nazlı Sabancı, son olarak evinin Boğaz manzaralı bahçesinde kızıyla paylaşım yaptı. Sabancı, paylaşımına "Ben ve prensesim" notunu düştü. Ünlü isim paylaşımında, kızının yüzünü gizlemeyi ihmal etmedi.

Doğumdan önce hamileliğiyle ilgili duygularını dile getiren Sabancı, "Hiçbir zorluk yaşamıyorum, bol bol spor yapıyorum ve beslenmeme dikkat ediyorum. Artık doğum yaklaştı, 1.5 aydan kısa bir süre kaldı. Hacı da ben de çok heyecanlıyız." demişti.