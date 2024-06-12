Nazlı Sabancı doğum günü partisine katıldı Eşi Hacı Sabancı hakkında açılan babalık davasının ardından gözler Nazlı Sabancı'ya çevrilmişti. Sabancı dün akşam annesinin doğum günü partisinde görüntülendi. Sabancı'nın şarkılara eşlik ederek gece boyu eğlendiği görüldü.

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ensonhaber.com

Sosyete ve iş dünyasının ünlü isimlerinden Ömer-Arzu Sabancı çiftinin oğlu Hacı Sabancı'ya açılan babalık davası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Hacı Sabancı ile birliktelik yaşadığını ve bu birliktelikten oğlu Uzay'ın dünyaya geldiğini iddia eden F.D, ünlü iş insanı hakkında babalık davası açtı.

Yaşananların ardından 'babalık davası' iddiasına Hacı Sabancı'dan açıklama geldi.

Babalık davası gündem oldu: Yalanlama geldi

Sabancı, hakkındaki iddialara avukatı aracılığı ile cevap verdi.

Sabancı'nın avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada "Değerli Kamuoyu, Müvekkilim sayın Hacı Sabancı, Uzay isimli bir çocuğun babası olduğu iddiası ve iftirasıyla karşı karşıyadır. Şüphesiz bu tür asılsız iddialar ve iftiralar toplumumuzda tanınmış ve ülkemiz değerleriyle bütünleşmiş aileler ve fertler için ne ilktir ne de son olacaktır. İftiraların amacının ne olduğunu biliyoruz ve buna karşı sessiz kalmayacağız. Müvekkilimin eşi ve kızıyla mutlu aile birliğine ve şahsına yönelik bu iftiralara karşı her türlü yasal yollara başvuracak ve sürecin en yakından takipçisi olacağız. Müvekkilim Hacı Sabancı’nın gerçeklerin ortaya çıkacağına ve adaletin yerini bulacağına inancı tamdır." ifadelere yer verildi.

Annesinin doğum günü partisine katıldı

Bu gelişmeler sonrası gözler 2021 yılında Hacı Sabancı ile dünyaevine giren Nazlı Sabancı'ya çevrildi.

Nazlı Sabancı babalık iddialarının ardından dün akşam annesi Güneş Sertkaya'nın doğum günü partisinde görüldü.

Annesi Güneş Sertkaya'yı doğum gününde yalnız bırakmayan Sabancı'nın şarkılara eşlik ederek gece boyu eğlendiği görüldü.