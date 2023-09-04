Nazlı Sabancı, doğum kilolarını verdi İlk bebeğini iki hafta önce kucağına alan sosyetik gelin Nazlı Sabancı, doğum sonrası dün ilk kez fotoğraf paylaştı.

ensonhaber.com

Sosyetenin en ünlü isimlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, 10 Ekim 2021'de Ömer-Arzu Sabancı çiftinin yalısında evlenmişti.

25 Haziran 2022'de görkemli bir düğün yapan ikili, 2 hafta önce ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Ünlü çift, kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adının da geçtiği "Arzu Alara" adını verdi.

İlk kez annelik heyecanı yaşayan Nazlı Sabancı, doğumdan sonra ilk paylaşımını yaptı.

15 günde kiloları verdi

Takipçileri, Sabancı'nın son haline şaştı kaldı. Sosyetik gelinin hamilelik döneminde aldığı kilolardan eser kalmamıştı. Sadece 15 günde eski formuna kavuşan Nazlı Sabancı'ya övgü yağdı.

Doğumdan önce hamileliğiyle ilgili duygularını dile getiren Sabancı, "Hiçbir zorluk yaşamıyorum, bol bol spor yapıyorum ve beslenmeme dikkat ediyorum. Artık doğum yaklaştı, 1.5 aydan kısa bir süre kaldı. Hacı da ben de çok heyecanlıyız." demişti.

