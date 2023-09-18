Nazlı Sabancı doğum sonrası ilk kez dışarıya çıktı Sosyetenin en ünlü çifti Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, bebeklerine kavuştuktan günler sonra bir düğüne katıldı.

ensonhaber.com Sosyetenin tanınmış isimlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, 10 Ekim 2021'de Ömer-Arzu Sabancı çiftinin yalısında evlendi. 25 Haziran 2022'de görkemli bir düğün yapan ikili, ağustos 2023'te ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Babaanne adı verildi Bebek heyecanı yaşayan Hacı-Nazlı Sabancı çifti, kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adının da geçtiği "Arzu Alara" adını verdi. Çift, doğumdan sonra ilk kez bir akşam dışarı çıktı. Ortak arkadaşlarının düğününe katıldılar. Yeni doğum yapan Sabancı’yı gören takipçileri şaştı kaldı. Zira hamilelik döneminde aldığı kilolardan eser kalmamıştı. Doğumdan önce hamileliğiyle ilgili duygularını dile getiren Sabancı, "Hiçbir zorluk yaşamıyorum, bol bol spor yapıyorum ve beslenmeme dikkat ediyorum. Artık doğum yaklaştı, 1.5 aydan kısa bir süre kaldı. Hacı da ben de çok heyecanlıyız." demişti.

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