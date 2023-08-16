Nazlı Sabancı doğurdu! Odasından ilk kareler geldi...

Hacı Sabancı ile dünyaevine giren Nazlı Sabancı, ilk bebeğini kucağına aldı.
Nişantaşı'nda özel bir hastanede kızını sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Kızlarına Arzu Alara Sabancı adını koydukları öğrenilen çift, bir de oda hazırladı.
Nazlı Sabancı'yı ziyarete giden sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, o odaya dair detayları paylaştı.
Nazar boncuğu dikkati çekti
Hande Erçel'in ardından Nazlı Sabancı'yı ziayrete giden fenomen Sibil Çetinkaya, o anları yayınladı.
Sosyal medyadan paylaşım yapan Çetinkaya, Nazlı Sabancı'nın kızı için hazırladığı odayı da hayranlarına gösterdi.
Odayı özenle hazırlayan Nazlı Sabancı'nın masaya kocaman nazar boncuğu koydurduğu görüldü.