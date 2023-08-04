Nazlı Sabancı karnın burnunda verdiği yeni pozlarını yayınladı Anne olmak için gün sayan Nazlı Sabancı, karnı burnunda verdiği yeni pozlarını sosyal medya hesabından hayranları için paylaştı.

Hacı Sabancı ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Nazlı Kayı, anne olmak için gün sayıyor.

Bir kız annesi olmaya hazırlanan ve sona gelen Nazlı Sabancı, karnında burnunda pozlar vermeyi de ihmal etmiyor.

Nazlı Sabancı'dan yeni kare

Pembe elbisesi ile karnı burnunda poz veren Nazlı Sabancı, "Biz" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

Doğumuna artık sayılı gün kalan Nazlı Sabancı'nın karesine ise kayınvalidesi Arzu Sabancı, kalp ve nazar boncuğu emojisi bıraktı.

Bir kız bebek dünyaya getirmek için gün sayan Nazlı Sabancı, hamilelik sürecinde bol bol deniz havası almayı tercih ediyor.